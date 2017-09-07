Beymen CEO Çapçı: Suadiye mağazamızda ilk yıl ciro hedefimiz 100 milyon lira

İstanbul, 7 Eylül (DHA) - Boyner Grup Perakende Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı-COO ve Beymen CEO\'su Elif Çapçı, yeni açılan \"Beymen Suadiye 481\" ile Anadolu yakasında \"bir Rönesans\'a da tanıklık edeceklerini\" vurguladı ve \"Beymen Suadiye mağazamızda ilk yıl ciro hedefimiz 100 milyon lira\" dedi.

Beymen\'den yapılan açıklamada, \"Beymen Suadiye 481, dünyaca ünlü İngiliz perakende mimarı HMKM tarafından projelendirildi\" denildi ve şu bilgiler verildi:

\"Beymen Suadiye toplam 25 milyon liralık yatırım ile hayata geçirildi.

\"Beymen Suadiye, 5000 metrekareye yayılan alanı, 700’ü aşkın dünya markası ve 20 farklı ürün kategorisi ile Beymen’in en büyük Cadde mağazası.

\"Beymen, yeni yatırımı ile Türkiye genelinde toplam 90 mağaza ve yaklaşık 78.000 metrekare ve 1700 personele ulaştı.\"

Beymen Suadiye 481’in Beymen’in son dönemde gerçekleştirdiği en önemli yatırım olduğunun altını çizen Boyner Grup Perakende Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı-COO ve Beymen CEO\'su Elif Çapçı da, \"Çok uzun zamandır gönlümüzde Bağdat Caddesi\'nde büyük, müstakil bir binada flagship bir Beymen mağazası yatıyordu\" dedi ve ekledi:

\"Aradığımız lokasyonu bulunca, 2015 yılında Akiş GYO’nun inşaata başlamasıyla projeyi hayata geçirdik.

\"Beymen Suadiye ile kusursuz bir Beymen deneyimi sunuyoruz; metrekare büyüklüğünden dolayı tüm ürün kategorilerimize yer verme imkanımız oldu.

\"Kadın, erkek, kozmetik, kids ve home departmanlarımız mağazamızın farklı katlarında özel dekorları ile müşterilerimizi ağırlıyor olacak.

\"Beymen Suadiye 481 ile Anadolu yakasında bir Rönesans’a da tanıklık edeceğiz.

\"Bağdat Caddesi’nde Erenköy’den Suadiye’ye bir geçiş söz konusu ve biz de bu yeni yapılanmanın önemli mihenk taşlarından biriyiz.

\"Vaktiyle Beymen, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi\'nde nasıl bir enerji yarattıysa, şimdi aynı şekilde Bağdat Caddesi\'nde de bu enerjiyi yaratacağız.

\"Bağdat Caddesi’ndeki Erenköy mağazamıza göre çok daha geniş metrekareye, yeni kategorilere ve zenginleşmiş marka miksine sahip olan Suadiye mağazamızda ilk yıl ciro hedefimiz 100 milyon lira.\" (Fotoğraflı)