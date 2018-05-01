Beymen Borsa İstanbul için gün sayıyor

İstanbul, 1 Mayıs (DHA) - Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları, Beymen’in yüzde 43’ünü ortak satışı yöntemiyle halka açıyor. Ek satış olması durumunda bu oran yüzde 49’a kadar çıkacak. Hisse başına 12 lira 80 kuruş ile 15 lira 36 kuruş fiyat aralığında gerçekleşecek halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1 milyar ile 1.2 milyar lira arasında olacak. Beymen\'in halka arzında 3-4 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak.

Halka arz sonrasında Beymen’in piyasa değerinin 2 milyar ile 2.4 milyar lira arasında olması bekleniyor. Halka arz edilecek payların yüzde 74’ü yurtdışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 26’sı ise yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Hisselerin tamamı \"ortak satışı\" yöntemiyle halka arz edilecek.

Beymen\'in halka arz oranı yüzde 43 olarak planlanırken, ek satış hakkı kullanılması durumunda bu oran yüzde 49’a çıkarılabilecek. Yurtiçi talep toplama işlemleri Ak Yatırım, Garanti Yatırım ve İş Yatırım liderliğindeki toplam 25 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.

2010\'dan bu yana beş kat büyüdü

Beymen’in 2010’dan bu yana beş kat büyüyerek global alanda önemli bir lüks oyuncusu haline geldiğini belirten Beymen CEO’su Elif Çapçı, \"Beymen, 2010’dan bu yana kesintisiz ve hızlı şekilde 5 kat büyüdü ve ortalama yüzde 25’lik önemli bir büyüme performansı ortaya koydu. 2017 yılında yüzde 28 büyüyerek ciromuzu 1.3 milyar liraya çıkarttık. E-ticaretin yanı sıra omnichannel ve dijital müşteri deneyimlerine ciddi yatırımlar yaptık. Halen 86 mağazada, toplam 56 binden fazla metrekarede, 1,800’ün üzerinde çalışanımız ile hizmet veriyoruz\" dedi.

Hızla büyüyen lüks pazarın lideri

Dünyada ve Türkiye’de lüks sektörünün büyüdüğüne dikkat çeken Elif Çapçı, \"2011 yılından 2017 sonuna kadar her yıl ortalama yüzde 19 büyüyen ve toplamda 3.6 milyar liraya yaklaşan Türkiye lüks moda pazarı, hızla büyümeye devam ediyor. Beymen olarak, yüzde 35’lik pazar payımız ile lüks moda sektöründe açık farkla pazar lideriyiz. Lüks perakende pazarındaki büyümenin en önemli nedenlerinin başında iç pazardaki güçlü talep geliyor\" diye konuştu.

\"Turist satışları yüzde 65 arttı\"

Türkiye lüks pazarındaki turist satışlarının da hızla büyümeye devam ettiğini söyleyen Çapçı, \"Türkiye, dünyada en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında ve giderek bir \'global lüks merkezi\'ne dönüşüyor. Bu nedenle seyahat perakendesinde yükseliş sürüyor. Beymen olarak toplam ciromuzun yüzde 11’ini turist satışları oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl 144 milyon lira ile toplam turist ciromuzda yüzde 65’lik bir büyüme gördük\" dedi.

\"Cironun yüzde 45\'i ayakkabı ve çantadan\"

Son yıllarda perakende sektöründe en büyük değişimin dijitalleşme alanında yaşandığını belirten Çapçı, \"Online lüks modada yüzde 80’e yaklaşan bir pazar payımız var. Şirketin en hızlı büyüyen kanalı olan bu alanda son üç yılda ortalama yüzde 60’a yakın büyüdük. Mobilde de çok hızlı büyüyoruz. Beymen’lerde ve e-ticarette ciromuzun yüzde 45’i, çok güçlü olduğumuz ayakkabı ve çanta kategorisinden geliyor\" diye açıkladı.

\"Global markaların Türkiye\'deki tercihi Beymen\"

Dünyaca ünlü moda markaları ile uzun yıllara dayanan iş ortaklıkları olduğunu da vurgulayan Çapçı, “Beymen portföyünde 900’ü aşkın moda markası yer alıyor. Büyük global lüks moda markalarının önemli bir bölümü ise Türkiye’de sadece Beymen’lerde satılıyor. Global lüks moda markalarının Türkiye’de tercih ettiği iş ortağı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Beymen’in net perakende satışlarının yüzde 79’unu aralarında dünyaca ünlü moda markaları, yüzde 21’ini ise Beymen’in özel markaları oluşturuyor. Markalar bize güveniyor, mağazalarımıza, müşteri know-how’ımıza ve büyüme potansiyelimize inanıyor\" dedi.

\"En güçlü özelliklerinden biri çoklu formatlı yapısı\"

Beymen’in en güçlü özelliklerinden birinin \'çoklu formatlı yapısı\' olduğunun altını çizen Çapçı, \"Beymen’i \'çoklu formatlı bir lüks platformu\' olarak tanımlıyoruz. Multi brand mağazalar, mono brand butiklerimiz, Beymen Club ve bu üç perakende formatını tamamlayan beymen.com var. Geçen yıl yüzde 49’luk net büyüme performansı gösteren BeymenClub, Türkiye’de toplam 44 mağazaya ulaştı\" diye konuştu. (Fotoğraflı)