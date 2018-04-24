Beymen, “2017 En İyi Omnichannel Deneyimi Ödülü”nü kazandı

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE\'nin perakende sektörünün önde gelen markalarından Beymen, ödeme, e-ticaret ve perakende sektörlerinin en önemli ödüllerinden olan Seamless Awards Ödülleri’nde “2017 Yılının En İyi Omnichannel Deneyimi Ödülü”nü kazandı.

Seamless Awards ödül töreni, her yıl bankalardan sigorta ve telecom şirketlerine, teknoloji firmalarından start up’lara, pazar lideri markaları ve 10 binin üzerinde katılımcıyı ağırlayan ödeme, e-ticaret ve perakende alanında Seamless Dubai Fuarı kapsamında 15 Nisan Pazar günü gerçekleşti.

Beymen, omnichannel uygulamaları ile katıldığı Seamless Awards Ödülleri’nde “2017 Yılının En İyi Omnichannel Deneyimi Ödülü”nün sahibi oldu.

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