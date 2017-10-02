Beylizdüzü’nde caz rüzgârı esti

İstanbul, 2 Ekim, (DHA) -BEYLİKDÜZÜ Belediyesi\'nin bu yıl ikincisini düzenlediği \'Caz Günleri\' başladı. Yağmurlu havaya aldırış etmeden konser alanını dolduran Beylikdüzü halkı, müziğe doydu.

Beylikdüzü Yaşam Vadisi\'nde gerçekleşen festivalde ilk gün; Alçak İrtifa feat. Tobias Hug ve Kekeça topluluğundan Tugay Başar, Timuçin Gürer, Gökçe Gürçay, Ayşe Akarsu Gürçay sahne aldı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konser sonrası müzisyenlere ödül ve çiçek taktim etti. Festivalle ile ilgili konuşan İmamoğlu, “İstanbul’da cazı en iyi nerede dinleyebilirim diyen herkesi Beylikdüzü’ne bekliyorum. Vatandaşlar sağanak yağmura rağmen keyifli bir şekilde sanatçılara eşlik ediyor, onların ritmine kapılıp güzel bir akşam yaşıyor. Sanatın kalbi İstanbul’da Beylikdüzü’nde atmaya devam ediyor” dedi.

Caz Festivali 5 Ekim’e kadar devam ediyor

5 Ekim\'e kadar devam edecek olan festivalde sırasıyla Önder Focan, Ayşe Tütüncü, Serhan Erkol, Ekin Bilgin, Sibel Köse, Sanem Kalfa, George Dumitriu, Tobias Hug&Kekeça Grubu, Kağan Yıldız ve Şenay Lambaoğlu sahne alacak.

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