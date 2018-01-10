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Beylikdüzü'ne 11'inci kütüphane yapılıyor

İSTANBUL, (DHA) – Beylikdüzü Belediyesi 1’i merkez, 2’si özel, 5’i okul şube ve 2’si şube halk kütüphaneleri olmak üzere toplam 10 kütüphanenin bulunduğu ilçeye yeni bir kütüphane daha kazandırıyor

10 Ocak 2018 17:05

İSTANBUL, (DHA) – Beylikdüzü Belediyesi 1’i merkez, 2’si özel, 5’i okul şube ve 2’si şube halk kütüphaneleri olmak üzere toplam 10 kütüphanenin bulunduğu ilçeye yeni bir kütüphane daha kazandırıyor. Marmara Mahallesi’nde okulların yer aldığı bölgeye yapılan kütüphanenin, 2018’in ilk çeyreğinde bitmesi planlanıyor.

Özellikle okulların çevrelediği alanda okul yönetimi ve öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine harekete geçen Beylikdüzü Belediyesi, Marmara Mahallesi’ne yepyeni bir kütüphane yapma hazırlığı içinde. Okul içindeki kütüphane alanının yetersizliğinden dolayı bu ihtiyacın doğduğuna işaret eden Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu, kütüphaneyi 2018’in ilk çeyreğinde bitirmeyi planladıklarını belirtti.

Marmara Mahallesi 212. Sokak üzerinde toplam 750 metrekarelik alanda yapımına başlanan ve kullanım alanı 180 metrekarelik kütüphanede 50 kişilik çalışma olanı olacak. Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi karşısında bulunan kütüphanenin çevresi ise 555 metrekarelik yeşil alana sahip. İlçedeki 10 kütüphanenin 70 bin kitabı, 12 bin üyesi bulunuyor.

(FOTOĞRAF)

 

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