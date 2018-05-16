Beylikdüzü'nden kütüphane atağı  

İSTANBUL, (DHA) – Beylikdüzü Belediyesi, ilçenin 12. kütüphanesi olan Tarık Buğra Kütüphanesi’ni Marmara Mahallesi’nde açtı. Başkan İmamoğlu, “Kütüphanecilik hizmetleri hususunda İstanbul’un en iyi belediyesiyiz” dedi.

Beylikdüzü’nün 12. kütüphanesi olan Tarık Buğra Kütüphanesi, Marmara Mahallesi’nde açıldı. Vatandaşlar açılışa yoğun ilgi gösterirken, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da açılışa katıldı. Kütüphane de 4 bin kitap hacmi yer almakta. 215 metrekare olan kütüphanenin toplam alanı 740 metrekare. Net yeşil alan olarak da 350 metrekareye sahip. İsmi, Tarık Buğra Kütüphanesi olarak belirlenen kütüphane yaz döneminde Pazar günleri hariç haftanın 6 günü sabah 09.00 ve akşam 21.00 arası hizmet veriyor.

“BÖLGENİN İHTİYACI OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Marmara Mahallesi’ne neden kütüphane kurmak istediklerinin hikayesini paylaşan Başkan İmamoğlu, “İki imam hatip lisemizin olduğu bölgede metruk bir şekilde duran alanı değerlendirmeye karar verdik. Özgecan Aslan Kültür Merkezi’ne olan yoğun ilgiden yola çıkarak, bu noktada da çocuklara, gençlere bir kütüphane ihtiyacı olduğunu gördük. Kütüphanelerimiz gerçekten müthiş ilgi görüyor” şeklinde konuştu.

“KÜTÜPHANECİLİK ALANINDA ÖDÜL ALDIK”

Türk Edebiyatı’nın en güçlü isimlerinden Tarık Buğra’nın adını kütüphaneye vermek istediklerini, tarihimizdeki değerli isimlerin yaşatılmasının çok hassas bir konu olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Bu güzel kütüphanemiz ilçemize hayırlı olsun. Bu yönü ile İstanbul’un en iyi belediyesiyiz. Çünkü kütüphanecilik alanında ödül almış bir belediyeyiz” dedi.

Başkan İmamoğlu, İstanbul’un en büyük belediye kütüphanesini de Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde Yaşar Kemal Kütüphanesi adıyla kurduklarını, açılışının da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yapacaklarını belirterek, gençleri merkeze davet etti.

“YAPTIĞIMIZ HER İŞİ HERKESE EŞİT ŞEKİLDE DAĞITMAYI ÖNEMSİYORUZ”

“Okuyan, sorgulayan, kitapların içinde olan herkes bu ülkeye faydalı işler üretir” diyen İmamoğlu, “Beylikdüzü’nde ne üretiyorsak buranın halkına ait. Her mahallede kaynak yaratarak yaptığımız kişi başı yatırım 4 bin TL’yi geçmiş durumda. Ayrıca her mahalledeki yatırım miktarı da birbirine çok yakın. Yaptığımız her işi herkese eşit şekilde dağıtmayı önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

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