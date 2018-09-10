Beylikdüzü'ndeki festival esnafın yüzünü güldürdü

İSTANBUL, (DHA) – 5. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında etkinlik alanına stant açan sahafından lokumcusuna, şarkütericisinden dondurmacısına kadar esnaflar, festivalin başladığı günden son gününe kadar gördükleri ilgiden hayli memnun olduklarını dile getirdi.

Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği 5. Barış ve Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos’tan 9 Eylül’e kadar devam etti. 10 gün boyunca yüzlerce sanatçı festivale katılırken, şehir dışından ve şehir içinden gelen esnaf ve sanatkarlar da festival alanında açtıkları stantlarla vatandaşa hizmet sundu.

Etkinlik alanının bir bölümünde ise esnaf ve sanatkarlara yer verildi. Özellikle konserler ve organizasyonlar öncesi vatandaşlar burada vakit geçirdi. Trabzon’dan gelip festivalde stant açarak peynir ürünleri satan Cüneyt İhtiyar, 10 gündür etkinlik alanında olduklarını ifade ederek, “Allah’a şükür satışlar iyiydi. Beylikdüzü halkına çok teşekkür ederiz ilgiyi ve alakayı eksik etmediler. Tabi son dönemde ülkemizin yaşamış olduğu döviz krizi filan bizim ürünlerimizi de çok etkiliyor. Fiyatlar yerinde durmayınca insanlarda bundan etkilendiği için, herkes kendine göre harcama yapıyor. Ancak yine de Beylikdüzü Belediyesi ve ilçe halkına teşekkür ederiz” diye konuştu.

“BEYLİKDÜZÜ ÇOK BAŞARILI ADIMLAR ATTI”

Gülbin Gülapoğu, festivalin başından beri stantlarında çocuklara organik ürün satma amaçlı hizmet verdiklerini dile getirerek, “Ben evde oturan ve bütçesine katkıda bulunmak isteyen kadınlara örgü oyuncak yaptırıyorum. Onları da burada değerlendiriyorum. ‘Her çocuğun bir oyuncağı olmalı’ felsefemiz bu. Festivalimiz çok güzel konserlerimiz çok güzel geçiyor. Beylikdüzü çok başarılı adımlar attı. Belediyecilik olarak da hem insanları kaynaştırma, hem de festival ile bütün çevreyi bir arada toplama anlamında çok başarılı oldular” açıklamasını yaptı.

Festivalin çok iyi geçtiğini ifade eden helva ve dondurma satıcısı Mehmet Çam, “Bu yıl ile birlikte 2’nci kez katılıyoruz. Bizde irmik helvası ile sıcak dondurmayla festivale katıldık. Memnunuz, vatandaşlar da memnun” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi 5. Barış ve Sevgi Buluşmaları, Koray Avcı’nın verdiği konserinden ardından sona erdi.

(GÖRÜNTÜ-FOTOĞRAF)