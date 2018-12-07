 Beylikdüzü'nde uyuşturucu villasına nefes kesen operasyon

Ersan SAN-İSTANBUL DHA - İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü\'nde lüks bir villaya uyuşturucu operasyonu düzenledi. Nefes kesen operasyon, DHA kameraları tarafından kaydedilirken, villada piyasa değeri 4 milyon lira olarak değerlendirilen hint keneviri ele geçirildi. Villada bulunan biri Alman uyruklu üç kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi\'nde bulunan bir villada Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler belirlenen adrese operasyon yaptı. Villanın etrafını saran narkotik polisi villaya girdi. Bu esnada DHA kameraları kayıttaydı. Kapıyı açan ekipler içerideki bir şüpheliyi yere yatırarak, gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin, polise \'Adam mı öldürdük?\' demesi dikkat çekti.

VİLLANIN İÇİNİ SERAYA ÇEVİRMİŞLER

Ekipler, içeride yaptıkları aramada üst katta ayrı ayrı 5 odada kurulmuş uyuşturucu seralarıyla karşılaştı. Şüphelilerin kenevir yetiştirmek için odalara ısı, ışık ve havalandırma düzeneği kurulması dikkat çekti. Bir odanın duvarında Baba (The Godfather) filminin posteri olduğu görüldü. Villadaki operasyonda piyasa değeri 4 milyon lira olarak değerlendirilen 435 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda A.S.D.,A.Ç. ve Alman uyruklu olduğu belirlenen D.G. isimli üç şüpheli gözaltına alındı.

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