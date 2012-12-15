Beylikdüzü'nde travesti cinayeti!

İstanbul Beylikdüzü'nde, soyadı öğrenilemeyen Muhammet adlı bir travesti, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Süleyman Kaya'nın Dha'da yer alan haberine göre, polis, olay yeri yakındaki sağ önkapı camı kırık olan otomobilin sürücüsünü cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.

İddialara göre, Bizimkent Köprüsü üzerinden saat 03.30 sıralarında otomobiliyle geçen vatandaşlar, Muhammet adlı travestiyi yerde kanlar içinde görünce durumu 112 Hızır Acil ile polise bildirdi.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, travestinin göğsüne isabet eden kurşunla öldüğünü tespit etti.

Polisler, olay yeri yakınındaki sağ önkapı camı kırık olan 35 HDT 35 plakalı otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı. Travestinin yaralı bir şekilde köprüden karşı yöne geçmeye çalıştığı sırada öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemenin ardından travestinin cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis, cinayetin otomobilde başlayan para anlaşmazlığı yüzünden ya da hakaretten işlenmiş olabileceği üzerinde dururken, gözaltına alınan cinayet şüphelisi otomobil sürücüsünün sorgusunun sürdüğü belirtildi.