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Beylikdüzü'nde silahlı market soygunu

  Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde market çalışanının işyerinin kapısını açtığı sırada içeri giren pompalı tüfekli ve maskeli 3 kişi, kasada bulunan yaklaşık 13 bin TL'yi alarak, olay yerine  geldikleri otomobille kaçtılar

28 Aralık 2018 12:58

 

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ\'nde market çalışanının işyerinin kapısını açtığı sırada içeri giren pompalı tüfekli ve maskeli 3 kişi, kasada bulunan yaklaşık 13 bin TL\'yi alarak, olay yerine  geldikleri otomobille kaçtılar. Market çalışanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi.

Adnan Kahveci Mahallesi Dere Sokak üzerinde saat  08.15 sıralarında marketi açan çalışan, peşinden içeri giren ellerinde pompalı tüfek ve tabanca bulunan maskeli 3 kişi tarafından etkisiz hale getirildi. Daha sonra kasada bulunan yaklaşık 13 bin TL\'yi alarak, olay yerine  geldikleri siyah renkli bir otomobille kaçtılar. Çalışanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Çalışan polise verdiği ilk bilgisinde, \"Marketi açıyordum. Kepenkleri açtım içeri girdiğim sırada peşimden girdiler. Ellerinde pompalı tüfek ve tabanca vardı. Sonra kasada bulunan parayı alıp kaçtılar\" dediği öğrenildi.

Olayın ardından polis kaçan şahıslarla ilgili araştırma başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı.

(FOTOĞRAF)

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