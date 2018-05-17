Beylikdüzü'nde Ramazan dualarla başladı

İSTANBUL, (DHA)-BEYLİKDÜZÜ’nde Ramazan dualarla karşılandı. İsrail’in Kudüs’teki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için 3 günlük yasın devam ettiği Ramazan’ın ilk gününde Yaşam Vadisi’nde dualar okundu. Türkiye ve tüm dünya için birlik ve beraberlik temennilerinde bulunulan gecede duaya katılan vatandaşlara lokum ikram edildi.

Manevi duyguların en yoğun farkına varıldığı Ramazan ayının ilk günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi sahnesinde dualarla karşılandı. Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Din Görevlisi Mustafa Demir eşliğinde, İsrail’in Kudüs’teki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler ve geçmişte şehit verdiğimiz kahramanlar için dualar edildi. Duaya vatandaşların yanı sıra Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve meclis üyeleri de katıldı. Duaya katılanlara lokum ikram edildiği gecede hep bir ağızdan birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi.

RAMAZAN BOYUNCA ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Beylikdüzü Belediyesi’nin Yaşam Vadisi Sahnesi’nde ilk kez geçen sene gerçekleştirdiği Ramazan etkinlikleri, bu yıl da vatandaşlara dini sohbetler, çocuk ve yetişkin tiyatro oyunları, sanat ve halk müziği konserlerine kadar anlamlı bir içerik sunacak. Her akşam saat 20.30’da Trio TSM konseri ve saat 21.00’da Çocuk Tiyatrosu ile başlayacak olan etkinlikler, saat 21.30 itibariyle her gün farklı bir içerik ile devam edecek.

Etkinlikler kapsamında 29 Mayıs Salı akşamı saat 21.30’da Sunay Akın ve 3 Haziran Pazar günü ise Tuna Kiremitçi de sevenleri ile buluşacak. Yetişkin tiyatro oyunları ve eğlenceli orta oyunları gibi geleneksel öğelerle süslenecek olan Ramazan akşamları dolu dolu geçecek. Çocuklar için atölyelerin de olduğu alanda vatandaşlara ikramlar da olacak.

19 MAYIS VE KADİR GECESİ’NDE ON BİNLER BULUŞACAK

19 Mayıs’ta ise müzisyen Kalben, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için Yaşam Vadisi Sahnesi’nde özel bir konser verecek. 10 Haziran Pazar günü ise Kadir Gecesi nedeni ile on binlerce vatandaş Adnan Kahveci Mahallesi, Beylik Pazarı alanında 5. ‘Geleneksel Hayırlı İftar Sofrası’nda’ bir araya gelecek.

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