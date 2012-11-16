Beylikdüzü'nde kaza: 2 ölü

İstanbul Beylikdüzü'nde kiraladığı otomobille aşırı hız yaptığı ileri sürülen Cihan Çavuş, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direği otomobile ok gibi saplandı. Otomobilde sıkışan Mine Ulukurt ile Cihan Çavuş olay yerinde hayatını kaybetti.

İddialara göre olay şöyle gelişti:

Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde kafe sahibi olan Cihan Çavuş, işyerinin yakınındaki oto kiralama firmasından bir otomonbil kiraladı.

Beylikdüzü mevkii O-1 Karayolu üzerinde Cihan Çavuş, kullandığı 34 GC 1841 plakalı Kia otomobille saat 01.30 sıralarında aşırı hız yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Cihan Çavuş yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Otomobil, adeta ok gibi saplanan direkle birlikte yaklaşık 50 metre sürüklenerek yanyolda durdu. Kazayı görerek duran vatandaşlar durumu itfaiye ve 112 Hızır Acil'e bildirdi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Otomobilde Cihan Çavuş ile arkadaşı Mine Ulukurt'u (31) sıkıştı. Gelen itfaiye ekipleri, önce Mine Ulukurt'u çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mine Ulukurt'un hayatını kaybettiği belirledi.

Otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Cihan Çavuş'u ise itfaiye ekipleri bir saat süren çalışma sonucu çıkarabildi. Mine Ulukurt ile Cihan Çavuş'un cesetleri cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Araca saplanan direği itfaiye ekipleri elektrikli testere ile kesti. Vatandaşlar, direği sürükleyerek yolun kenarına taşıdı. Direğin alt kısmı ise araçla birlikte bir çekiciye konularak otoparka taşındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Taksi sürücüsü olduğunu söyleyen bir vatandaş ise, kaza yapan aracın daha önce kendi aracının aynasına çarptığını ve çok hızlı gittiğini öne sürdü. (cnnturk.com)