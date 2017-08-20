Beylikdüzü'nde DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Çağatay KENARLI/İstanbul, (DHA)- TERÖR örgütü DEAŞ\'lı 2 kişinin İstanbul\'da sansasyonel bir eylem yapacaklarını bilgisine ulaşan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin, Beylikdüzü\'nde bir ev kiraladıklarını tespit eden polis ekipleri geçtiğimiz perşembe günü operasyon düzenledi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ KİŞİLER

Ekipler, yaptıkları operasyonda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. Polis evde 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayda mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi.

ŞÜPHELİLER SUİKAST VE SABOTAJ EĞİTİMLİLER

Polis ekipleri şüphelilerinin terör örgütünün Rakka\'da bulunan üst düzey yöneticilerinden eylem talimatıyla yurda giriş yaptığını, suikast ve sabotaj eğitimli kişiler olduğunu ileri sürdü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



