Beylikdüzü'nde cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bir depoda yurtdışından kaçak yollarla getirilen cinsel içerikli ilaçlar, giysi ve cep telefonlarından oluşan 167 bin 254 parça ürüne el koydu.

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Şubat’ta depoya düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda cinsel içerikli 152 bin 804 hap, 4 bin 710 sıvı damla, 4 bin 520 sprey, 380 krem, bin 280 jel, bin 575 macun ile 345 faturası bulunmayan giysi ile bin 640 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatılarak para cezası verileceği öğrenildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin depoda bulunan kaçak ürünleri incelemesi görüntülere yansıdı.

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