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Beylikdüzü'nde 170 kedi yuvalarına kavuştu

İSTANBUL, (DHA) - SOKAKTA yaşayan kedilerin barınmaları için daha önce seçim sandıklarını kedi evine dönüştüren Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2017 yılında dağıttığı 170 kedi evi ile ilçede yaşayan kedilere sıcak bir yuva sağladı

21 Şubat 2018 15:56

İSTANBUL, (DHA) - SOKAKTA yaşayan kedilerin barınmaları için daha önce seçim sandıklarını kedi evine dönüştüren Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2017 yılında dağıttığı 170 kedi evi ile ilçede yaşayan kedilere sıcak bir yuva sağladı.

Beylikdüzü’nün kedileri, onları sevip koruyan hayvanseverlere teslim edilen kedi evleri sayesinde hem yağmurdan, soğuktan ve rüzgardan korunuyorlar hem de duyarlı vatandaşların desteği ile karınlarını sıcak bir ortamda doyurma fırsatı yakaladı. Kedi evlerini, Beylikdüzü sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda ilçede ihtiyaç duyulan noktalara ve site yönetimlerinin onaylaması halinde de site bahçelerine yerleştirdiklerini belirten Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, “Hayvansever hemşehrilerimizden gelen kedi evi taleplerine elimizden geldiğince olumlu yanıt vermeye çalışıyoruz. Ahşap malzemeden yaptığımız dayanıklı kedi evlerini, hayvanseverlere ücretsiz olarak tutanak ile teslim ediyoruz. Sahipsiz sokak kedilerimiz için yaptırdığımız kedi evleri sayesinde, kedilerimiz korunaklı bir ortama kavuşuyorlar” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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