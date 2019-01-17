Beylikdüzü'nde 11 katlı binada yangın

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-BEYLİKDÜZÜ\'nde site içerisindeki 11 katlı apartmanın 5\'inci katında bulunan dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Paniğe neden olan yangında zarar gören kimse olmadı.

Yangın, Beylikdüzü, Çamlıtepe Caddesi\'nde bulunan bir sitedeki 11 katlı apartmanda saat 16.30 sıralarında çıktı. Apartmanın 5\'inci katındaki bir daireden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerinin çalışmalarıyla apartmanda bulunan kişiler tahliye edildi, yangın büyümeden söndürüldü. Çevrede paniğe neden olan yangında herhangi bir yaralanma ya da ölüm olayı yaşanmadı. Yanan apartman dairesinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının sebebinin ilk belirlemelere elektrik arızası olduğu öğrenildi.

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