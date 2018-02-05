Beylikdüzü Rüzgar Sörfü Spor Kulübü, Kış Kupası Yelken Yarışları'ndan ödüllerle döndü

İSTANBUL,(DHA) - BEYLİKDÜZÜ Rüzgar Sörfü Spor Kulübü, 2018 Kış Kupası Yelken Yarışları\'ndan ödülle döndü. Sporcular, yılın ilk yarışında birincilik ve dördüncülük ödüllerinin sahibi oldu.

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 Kış Kupası Yelken Yarışları, Muğla’nın Fethiye ilçesinde 23 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında yapıldı. Organize edilen yarışlarda Beylikdüzü Rüzgar Sörfü Spor Kulübü\'nden Taha Günay Şaşmaz Rs-one Erkekler kategorisinde birinci, Joanna Deniz Hachem ise Techno 293 U15 kızlarda dördüncü oldu.

\"KARŞILIKLI DESTEK ÖNEMLİ\"

Beylikdüzü Rüzgar Sörfü Spor Kulübü Başkanı Ebru Şenocak, mutluluklarının çok büyük olduğunu belirterek, \"Çok çalıştık, bir o kadar da yorulduk. Belediyenin bize verdiği lojistik destek de çok değerli. Her şeye değdi, hem ilçemiz hem de kendimiz adına çok mutluyuz\" diye konuştu.

\"KULÜPLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE MÜSABAKALAR PLANLANIYOR\"

Belediye ve kulüp olarak işbirliği içerisinde ilçeden değerli sporcuların çıkmasına katkı sağlayacak çalışmalar yaptıklarını belirten Beylikdüzü Belediyesi Spor İşleri Müdürü Fidan Gül ise \"Böyle başarılar bizler için büyük gurur verici. Yaptığımız çeşitli görüşmelerle ulusal veya uluslararası bazda müsabakaları ilçemizde gerçekleştirmek üzerine çalışıyoruz. Spora uygun olması adına sahilde oluşturduğumuz dumansız hava sahasıyla da vatandaşların bizleri yalnız bırakmayacağını ümit ediyoruz\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)