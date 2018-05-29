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Spor

Beylikdüzü Rüzgar Sörfü Kulübü Türkiye Şampiyonu oldu

İSTANBUL, (DHA) - DİDİM’DE düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Türkiye Şampiyonası’nda, Beylikdüzü Rüzgar Sörfü Kulübü sporcusu Taha Şaşmaz, RSONE sınıfında Türkiye Şampiyonu oldu

29 Mayıs 2018 15:21

İSTANBUL, (DHA) - DİDİM’DE düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Türkiye Şampiyonası’nda, Beylikdüzü Rüzgar Sörfü Kulübü sporcusu Taha Şaşmaz, RSONE sınıfında Türkiye Şampiyonu oldu.

Beylikdüzü Rüzgar Sörfü Kulübü, ilçeye büyük bir gurur yaşattı. Didim Altınkum’da düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Türkiye Şampiyonası’nda Beylikdüzü Rüzgar Sörfü Kulübü sporcusu Taha Şaşmaz, RSONE sınıfında Türkiye Şampiyonu oldu.

Büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten Beylikdüzü Rüzgar Sörfü Kulübü Başkanı Ebru Şenocak, “Bu spor dalına desteklerini esirgemeyen belediye yönetimine teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

100 SPORCU MÜCADELE ETTİ

2018 Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan 21-26 Mayıs Türkiye Şampiyonası, Didim Yat ve Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşti. Spor Toto ve Didim Belediyesi’nin destekleri ile Didim Altınkum’da düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Türkiye Şampiyonası’nda Techo293, RSX, RSONE kategorilerinde toplam 100 sporcu mücadele etti. Didim AltınKum’da vatandaşlar rüzgarla adeta dans eden sporcuların heyecanına tanık oldu.

(FOTOĞRAF)

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