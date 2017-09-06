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Beylikdüzü Belediyesi ünlü isimleri vatandaşlarla buluşturdu

İSTANBUL, (DHA) 4

06 Eylül 2017 15:01

İSTANBUL, (DHA) 4. Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları\'nda ünlü isimler önce aşkı konuştu ardından da Gece Yolcuları sahne aldı. Yazar Aşkım Kapışmak, şarkıcı Ömür Gedik ve psikiyatrist Serhat Tunç Çardakaltı Sohbetleri\'nde, Pelin Batu\'nun moderatörlüğünde ilişkiler ve aşk üzerine sohbet etti. 

Aşkım Kapışmak yalan söyleyen kişinin vücut dilini çözme üzerine doğaçlama bir mizansen de sahneledi. Kapışmak sohbette dinleyicilere, \"İnsanları güçlü yapan şey zayıf yanlarını bilmeleridir. Hiç kimse mükemmel değildir\" dedi. 

Çardakaltı Sohbetleri\'nde ikinci konu ise \"19. Yüzyıldan Bugüne Ciltçilik Tarihi\" oldu. Avedis Aydından\'ın anlattığı ciltçilik tarihinde, ciltleme çeşitlerini, kağıdın kullanımını, klişe baskıları, coğrafi şartlara, gelir ve okuma yazma bilme düzeyine kadar birçok farklı kulvarda ele alındı. 

Gece Yolcuları\'nın verdiği konser ise oldukça kalabalık bir grup tarafından izlendi. 

(FOTOĞRAFLI)

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