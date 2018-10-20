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Yaşam

Beylikdüzü açıklarında ceset bulundu

Rüzgar sörfü yapan bir kişi tarafından bulunan cesedin 69 yaşındaki Sami Kılıç'a ait olduğu belirlendi

20 Ekim 2018 21:27

İstanbul Beylikdüzü sahilinde rüzgar sörfü yapan bir kişi, açıklarda bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü Rüzgar Sörfü Kulübü’nden açılan bir sörfçü kıyıdan yaklaşık 100 metre açıklarda bir kişinin cansız bedenini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkarılan ceset üzerinde olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Cesedin 69 yaşındaki Sami Kılıç’a ait olduğu belirlendi. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. (DHA)

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