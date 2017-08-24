Beylikdüzü 4'üncü Barış ve Sevgi Buluşmaları 30 Ağustos Korteji ile başlıyor

İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ’NDE bu yıl, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kortej Yürüyüşü ve Şebnem Ferah konseri ile başlayacak olan dördüncü Barış ve Sevgi Buluşmaları çerçevesinde ilk kez Sahaf Festivali de düzenlenecek. İçeriğinde Çardak Altı Sohbetleri ve Adalet Söyleşileri\'nin de var olduğu buluşmalar, İzmir’in Kurtuluşu\'nun 95\'inci yıldönümünde Sıla konseri ile final yapacak.

Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı’nda yapılacak buluşmalar 30 Ağustos- 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Geçen yıldan farklı olarak birçok yeni etkinliğin hayata geçeceği organizasyonda ilk kez Sahaf Festivali düzenlenecek. Beşir Ayvazoğlu, Zeynep Soref, Avedis Aydınyan, Lütfi Seymen, İskender Dereli, Saadet Özen, Mehmet Berk Yaltırık, Cengiz Özdemir, Ozan Sağsöz, Ümit Nar ve Murat Menteş gibi isimlerin konuk olacağı Sahaf Festivali’nde ciltçilik tarihinden sahaf kültürüne, Evliya Çelebi ve İstanbul’dan Türk Edebiyatı’na kadar birçok konu derinlemesine ele alınacak. Sahaf Festivali 3, 4, 5, 7, 8, 9 Eylül tarihlerinde Saat 17.00 – 18.30 arası yapılacak. 2 ve 9 Eylül tarihlerinde ise yetişkin ve çocuklar için Mezat etkinliği düzenlenecek.

ÇARDAK ALTI SÖYLEŞİLERİ’NİN TEMASI ADALET

Sevgi ve Barış Buluşmaları’nda ilk kez geçen yıl başlayan, Cumhuriyet ve demokrasi kavramlarının konuşulduğu Çardak Altı Sohbetleri’nin bu yıl ki ana teması \'adalet\' oldu. Söyleşiler; 2 – 9 Eylül tarihlerinde Pelin Batu moderatörlüğünde saat 19.00’da başlayacak. Ataol Behramoğlu, Mahir Günşiray, Haluk Çetin, Vedat Özdemiroğlu, Nevşin Mengü, Mehmet Çağçağ, Yücel Sayman, Altan Öymen, Örsan Öymen, Ömür Gedik, Aşkım Kapışmak, Özge Doğan, Bahar Eriş, Şebnem İşigüzel, İlber Ortaylı, Sinan Meydan, Deniz Yüce Başarır, Deniz Türkali, Ayşenur Arslan, Ahmet Ümit, Ertuğrul Günay ve Haldun Hürel’in konuk olacağı adalet söyleşilerinde Atatürk, demokrasi, adalet, İstanbul, aile ve ilişkiler gibi başlıklar enine boyuna tartışılacak.

FESTİVALİN FİNALİNİ SILA YAPACAK

Etkinliğin konser programlarında ise sevilen sanatçılar Beylikdüzü halkı ile buluşacak. Konserler, Şebnem Ferah’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri ile başlayacak. 30 Ağustos- 9 Eylül arası gerçekleşecek etkinlik boyunca Buray, Özlem Özdil, Gece Yolcuları, Ece Seçkin, Ozan Doğulu, Selim Bölükbaşı ve Edip Akbayram sahne alacak. Festivalin finalini ise İzmir’in Kurtuluşu\'nun 95\'inci yıldönümü olan 9 Eylül Cumartesi günü Sıla yapacak. olan Festival boyunca ayrıca Saat 18.00 – 19.30 arası street ball, street voley, mini futbol ve tavla turnuvaları gerçekleşecek, öte yandan Ömer Hayyam Kitapları, 1901-1938 Nazım Hikmet Kitap Kapakları, Okumanın Fevkaladeleşmesi, Küçük Prens Sergileri, 2-9 Eylül arası etkinlik alanında meraklılarının beğenisine sunulacak.

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