Beylikdüzü 2030'da kişi başına düşen yeşil alanı artırmayı hedefliyor

İSTANBUL, (DHA) – BEYLİKDÜZÜ Belediyesi 2030 hedeflerinden biri olan kişi başına düşen yeşil alan oranını artırmak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2030 vizyonunda ortaya koyduğu daha yeşil bir Beylikdüzü hedefi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla şekilleniyor.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2030 vizyonunda açıkladığı kişi başı 16,5 metrekare yeşil alan hedefine ulaşmak için çalışmalarını devam ediyor. İlçe sakinlerinin aileleri ile birlikte vakit geçirebileceği yeşil alanların sayısı, müdürlük çalışanlarının özverili çalışmalarıyla arttırılırken mevcut parklar da bakım çalışmaları yapılarak yenileniyor. Parklarda yürüyüş ve spor yapan Beylikdüzü sakinleri ise çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiriyor.

“PARKLARDAKİ REVİZE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK”

Beylikdüzü’nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürü Ziya Duman, “2014-2017 yılları arasında toplamda 56 bin 232 metrekarelik 14 adet park revize edildi. 2018 yılında ise Gürpınar Mahallesi Anarşalılar Parkı, Sahil Mahallesi Arda Turan Parkı, Cumhuriyet Mahallesi Emek Sokak Üzeri dernek çevresi olmak üzere toplamda 9 bin 855 metrekarelik 3 adet parkın revizesi tamamlandı. Sezen Aksu Parkı, İlhan Selçuk Parkı, 19 Mayıs Parkı, Yavuz Sultan Selim Parkı, Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan cep park olmak üzere toplamda 9 bin 802 metrekarelik 5 adet parkın daha revizesi 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacak” açıklamasında bulundu.

“HEDEFİMİZ DAHA YEŞİL BİR BEYLİKDÜZÜ”

Revize ve yeni park yapımının yılsonuna kadar aralıksız devam edeceğini söyleyen Duman, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“İlçe genelinde park, bahçe ve dinlenme alanlarında yaptığımız bakım ve yenileme çalışmalarıyla modern ve kent estetiğine uygun hale getirilen parklarımız 7’den 70’e her yaştan vatandaşımız için daha kullanılabilir hale geldi. 341 bin 488 metrekarelik Yaşam Vadisi 2. Etabı tamamlamak için de çalışmalarımızı ivedilikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın aileleriyle hoş vakit geçirip dinlenecekleri, günün ve haftanın yorgunluğunu üstlerinden atacakları, çocukların gönüllerince oyun oynayabilecekleri parkların sayısını ve ilçemizdeki yeşil alan miktarını arttırarak Beylikdüzü’nü İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

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