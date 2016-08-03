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Beylerbeyi Sarayı Tüneli trafiğe açılıyor

1.5 saatlik yolun 15 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor.

03 Ağustos 2016 12:43

Üsküdar-Beylerbeyi hattındaki sahil trafiğindeki 40 yıllık soruna çözüm geliyor. Üsküdar Belediyesi, 1970'li yıllardan bu yana trafiğe kapalı olan Beylerbeyi Sarayı Tüneli'ni yeniden ulaşıma açıyor.

Tünelin yeniden hizmete açılmasıyla birlikte trafik dolayısıyla 1.5 saati bulan Üsküdar-Beylerbeyi-Çengelköy hattı sahil yolculuğunun 15 dakikaya düşmesi hedefleniyor. 2.90 metre yüksekliğindeki tünelin ulaşıma yeniden açılması sırasında yapılan çalışmalarda orijinal doku korundu.

Beylerbeyi Sarayı'ndaki Set Bahçeleri'nin altından geçen tünelin, 1970'li yıllardan önceki işlevi yeniden canlandırılıyor. Tünel, 1970'li yıllara kadar kıyı yolunun işlevini sürdürmesini sağlarken, aynı zamanda yüksek duvarların ötesi ile Beylerbeyi Sarayı'ndaki set bahçelerin bağlantısını da kurmaktaydı. 1970'li yıllarda ulaşıma kapatılan tünel, bu tarihten sonra müze ve sergi salonu olarak kullanılmıştı.

Sultan II. Mahmud tarafından 1829–1832 yılları arasında yaptırılan Beylerbeyi Sarayı Tüneli, 1970'li yıllara kadar Üsküdar'ı Beylerbeyi semtine bağlayan bir karayolu olarak kullanılmıştı.

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