Beykoz'daki ormanlık alana golf sahası tehdidi!

İstanbul Beykoz’da bulunan ormanlık alan, ‘golf sahası’ için imara açılıyor. Alana ilişkin ÇED süreci başlarken, CHP’li İbrahim Doğan, “Bu alan Riva deresi güzergâhında. Yani ‘mutlak koruma alanında’ kalıyor. Bunun özellikle bilinmesine rağmen böylesine bir proje düzenlenmiş” dedi

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre İstanbul Beykoz’a bağlı Göllü Mahallesi Sıtmapınar Mevkiinde bulunan ormanlık alan, ‘golf sahası’ için imara açılıyor. 1. Derece Sit alanı olan arazi, 2. Derece Sit alanı kapsamına alındı. Ardından da bölgeye, ‘özel açık spor tesis alanı fonksiyonu getirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ‘özel golf sahası’ olarak projelendirilen, ormanlık alana ilişkin planı kabul etmesinin sonrasında da ÇED süreci başlamış oldu.

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin önceki dönemki CHP'li İbrahim Doğan, Orman İl Müdürlüğü’nün projelendirilen alanın ‘ormanlık alan olduğunu’ açıkça belirttiğini dile getirdi. Doğan, “Ancak bu görüşlere rağmen özel bir firma tarafından yapılan ‘özel golf sahası’ projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edilerek, ÇED süreci başlatılmıştır” dedi.

Alan Riva deresi yakınında

CHP’li Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu alan Riva deresi güzergâhında. Yani ‘mutlak koruma alanında’ kalıyor. Bunun özellikle bilinmesine rağmen böylesine bir proje düzenlenmiş. Yapılan bu düzenleme ile 6 buçuk metre yükseklikte sosyal tesis için yapıların yapılmasına izin veriliyor.”

Yasalara aykırı

Yapılan düzenlemenin orman yasasına ve imar mevzuatına aykırı olduğunu vurgulayan İbrahim Doğan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Hazırlanan plan, yaban yaşamına ve doğal su kaynaklarına zarar verecektir. Yaşam alanları, yeşil alanlar tamamen yok olmayla karşı karşıya kalacak. Rant uğruna yurttaşların yaşam alanları yağmalanıyor. Bu durum kabul edilemez ve reddediyoruz.”