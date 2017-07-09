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Yaşam

Beykoz'da zincirleme trafik kazası; 1 ölü, 3 yaralı

Kazaya sebep olan sürücü otomobilinin plakalarını sökerek olay yerinden uzaklaştı

09 Temmuz 2017 12:57

Beykoz'daki Ziya Çakmak Viyadüğündeki trafik ışıklarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, viyadükte sabaha karşı plakalı ve sürücüsünü henüz tespit edilemeyen lüks otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 34 RU 6808 plakalı otomobile çarptı.

Görgü tanıklarının iddiasına göre hızlı seyreden Lüks otomobil daha sonra Bayram Morkoç'un (40) kullandığı motosiklete çarptı. Morkoç olay yerinde yaşamını yitirdi.

Takla atan 34 RU 6808 plakalı otomobildeki biri ağır üç kişi Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavacık’taki bir pizza firmasında çalışan motosiklet sürücüsü Morkoç’un üç gün önce bir çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi.

Morkoç'un cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

 

Otomobilin plakalarını sökerek olay yerinden kaçtı

 

Otomobilin plakalarını sökerek olay yerinden kaçan lüks otomobilin sürücüsünün çevredekilerin ihbarıyla polis ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

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