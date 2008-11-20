Beykoz'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Beykoz'da bir otomotiv şirketi sahibi ile yanındaki kişi, silahlı saldırıda yaralandı.

Görgü tanıklarının beyanlarına göre, Kavacık Orhan Veli Kanık Caddesi'nde faaliyet gösteren otomotiv şirketine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi, şirket yazıhanesinde oturanlara tabancayla 8 ya da 10 el ateş etti.



Kurşun isabet eden şirketin sahiplerinden Mehmet Akkoca (50) başından, yanındaki Güneş Sarkaç (30) ise ayağından yaralandı. Akkoca, Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde, Sarkaç ise çevredeki bir sağlık ocağına götürülerek tedavi altına alındı.



Bu arada, olay yerinden yaya olarak TEM otoyoluna doğru kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.





