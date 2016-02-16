Beykoz'da silahlı saldırı; 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Beykoz'da dün gece, silahlı 3 kişi, Ercan ve Deniz Karakaya kardeşleri sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. İki kardeşten, 9 kurşun yarası alan Ercan Karakaya olay yerinde hayatını kaybederken, Deniz Karakaya da ağır yaralandı. Firari şüphelilerin ikisinin, işadamı Erdal Acar'ın yanında şoför ve koruma olarak çalıştıkları iddia edildi. Yetkililer şüphelileri yakalamak için operasyonlarını sürdürürken, olayın nedeni araştırılıyor.

DHA’nın haberine göre, Beykoz, Çiğdem Mahallesi, Karagöz Sırtı Caddesi üzerinde gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, silahlı 3 kişi, Ercan Karakaya (34) ile kardeşi Deniz Karakaya'ya silahlı saldırı düzenledi. Kurşun yağmuruna tutulan 2 kardeşten 9 kurşun yarası alan Ercan Karakaya olay yerinde hayatını kaybederken, Deniz Karakaya da ağır şekilde yaralandı. Saldırganlar ise olay yerine geldikleri otomobille kaçtı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, olayda hayatını kaybeden Ercan Karakaya'nın daha önceden yaralama ve genel güvenliği tehlikeye düşürmek suçlarından, yaralı kardeşi Deniz Karakaya'nın ise ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından polise geliş kayıtları bulunduğu tespit edildi.

Polis, yaptığı çalışmalarda kısa süre içinde saldırganların kimliğini belirledi. Şüphelilerin, Serkan A. (31), Serdar A. (29) ve Erdal Ö. (27) olduğu belirlendi. Saldırganlardan Serdar A. ile Erdal Ö.'nün işadamı Erdal Acar'ın yanında şoför ve güvenlik elemanı olarak çalıştıkları öğrenildi.

Polis, şüphelileri yakalamak için harekete geçerken, saldırının nedenini de araştırıyor.