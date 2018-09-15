BEYKOZ'DA SİLAHLI MARKET SOYGUNU

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Beykoz\'da markete giren maskeli ve silahlı bir kişi market çalışanı kadının başına vurarak etkisiz hale getirdi. Soyguncu kasada bulunan yaklaşık 8 bin TL\'yi alarak kaçtı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Beykoz Çubuklu Mahallesi Kireç Ocağı Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzü maskeli ve elinde silah olan bir kişi marketin önüne geldi. Market içerisine giren şahıs kasaya doğru giderek elindeki silah ile kasiyerin başına vurup etkisiz hale getirdi. Daha sonra kasadaki bulunan yaklaşık 8 bin TL\'yi alan soyguncu kaçtı. Market çalışanının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polis ekiplerin çalışması

-Çevredeki vatandaşlar

-Kasiyer kadın(mavi elbiseli)

-Genel ve detaylar

