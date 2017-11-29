Beykoz’da Şeyh Ethem Sırrı Efendi Kültür Merkezi açıldı

İSTANBUL, (DHA)-BEYKOZ Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Şeyh Ethem Sırrı Efendi Kültür Merkezi hizmete açıldı. Mevlit Kandili’nde yapılan açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yalıköy Mahallesi’nde yer alan Şeyh Ethem Sırrı Efendi Rıfai Tekkesi restorasyon sonrası \'Şeyh Ethem Sırrı Efendi Kültür Merkezi\' adıyla hizmete açıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende ilahiler de seslendirildi. Beykozluların yoğun ilgi gösterdiği merkezin açılış kurdelesini Beykoz Belediye Başkan Yücel Çelikbilek kesti.

Açılış konuşmasında Şeyh Ethem Efendi Tekkesi’nin tarihine değinen Çelikbilek, “Burası 2’nci Abdulhamit Han ecdadımızın bize bıraktığı bir mirastır. Bugün güzel tevafuk oldu, kandil günü. Hepinizin kandilini tebrik ediyorum. Burada etkinlikler olacak, hocalarımız burada sohbetler yapacaklar, insanların aydınlanması için burada ışık yakacaklar. Burası inşallah 1-2 gün sonra bütün güzelliğiyle açılmış olacak ama bugüne denk gelen günde besmele ile başlamamızda bir başka güzelliktir diye düşünüyorum” dedi.

Açılış töreni, Mevlit Pilavı dağıtılmasıyla sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)