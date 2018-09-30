T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beykoz'da mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı

  Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ  Mahmut Şevket Paşa'da sel sularının yükselmesi sonucu bir evde yaşayan 3 kişi mahsur kaldı

30 Eylül 2018 14:27

 

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ  Mahmut Şevket Paşa\'da sel sularının yükselmesi sonucu bir evde yaşayan 3 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Mahmut Şevket Paşa\'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Dereler taşarken çok sayıda sera sular altında kaldı. Dere kenarında bulunan bir evde 3 kişi mahsur kaldı. Evde oturanlar dereden gelen ağaç parçaları evin etrafını kapladığı için evden çıkamadı. Bölgeye itfaiye ve akut ekipleri sevk edildi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Selahattin Aktaş, eşi Hayriye Aktaş, kızları Ufkun Aktaş kepçe yardımıyla çıkartıldı. Aktaş ailesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EĞRİİSTANBUL DHA BEYKOZ  MahmutPaşaMahsurMahmutDerelerDereEvdeBölgeyeKalpSelahattin AktaşHayriye AktaşUfkun AktaşAktaşFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24