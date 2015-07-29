'Beykoz'da köpek ve kedileri zehirli etle öldürüyorlar!'

İstanbul Beykoz Belediyesi’ne bağlı İstanbul Hisar Evleri Sitesi'nde iki köpek ve bir kedi, site yakınındaki sokakta ise üç köpek zehirli etlerle öldürülmüş halde bulundu.

Olay üzerine harekete geçen site yönetimi, Beykoz Belediyesi'ne şikâyette bulunarak, inceleme başlatılmasını talep etti. Olay yerine gelen belediye ekipleri site içi ve etrafındaki zehirli etleri bularak imha etti.

Site yönetimi ve belediye yetkilileri, etrafta bulunan kameraların kayıtlarını inceleyerek olayın fail veya faillerini tespit etmek üzere harekete geçti.

Site yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle: