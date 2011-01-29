Beykoz'da Kardak 'Şehitleri' Parkı açıldı

T24 - Türkiye ile Yunanistan’ı savaşın eşiğine getiren Kardak Kayalıkları, İstanbul’da bir parka adını verdi. Kardak’ta Türk askeri şehit düşmedi ama parkın adı Kardak Şehitleri Parkı oldu.





Beykoz Belediyesi’nin İstanbul’un turistik mekânlarından Anadolu Kavağı’nda 2003 yılında yaptırdığı ve ‘Kardak Şehitleri Parkı’ ismini verdiği park, semt halkı arasında birbirinden ilginç söylentilere yol açıyor. İstanbul Boğazı kıyısındaki semtin ortasında bulunan parkla ilgili onlarca iddia yıllardır ortalıkta dolaşıyor. Öyle ki esnaf arasında parkta şehitlerin yattığını söyleyenler bile var. Semte gelen ziyaretçilerin parkın adını öğrenince “Kardak’ta şehit verildi mi” sorusuna sık sık muhatap olan muhtar Nurettin Sarıçiçek ise dertli: “Kardak’ta şehit verilmedi. Eski Belediye Başkanı Muharrem Ergül, ne PTT’si ne de Sağlık Ocağı olan semte bu parkı yaptı. Adını “Kardak Şehitleri Parkı” koydu.” Konuyu araştırmak için gittiğimiz Anadolukavağı’nda içerisinde iki salıncak ile bir kaydırağın bulunduğu parkın semt sakinlerinin günlük hayatında önemli bir yeri olduğunu gördük. Sekiz yıldır ziyaretçilerin “Kardak’ta şehit verildi mi?” sorusuyla karşılaşan esnafın bir kısmı ‘Evet. Şehit verildi” derken bir kısmı “Verilmedi” diyor. Ancak bu soru esnaf arasında küçük atışmalara da yol açıyor. Araya muhtar Sarıçiçek giriyor. Esnafı sakinleştirdikten sonra kulağıma eğilip “Aslında şehit verilmedi” diyor ama konuşma etraftan gelen “Kardak’ta şehit verilmedi ama bu parkta şehitler yatıyor” çıkışıyla bölünüyor.



‘Parkın ismi değişsin’

Sarıçiçek bizi esnafın yanından uzaklaştırırken şunları söylüyor: “O zamanki belediye başkanı semte bu parkı yaptırdı. Adını da her nedense “Kardak Şehitleri Parkı” koydu. Sekiz yıldır insanlar bize “Kardak’ta şehit mi verildi” diye soruyor. Biz de biliyoruz orada şehit verilmediğini. Parkın isminin değişmesini istiyoruz.” Beykoz Belediyesi’nden yapılan açıklamada “15 Şubat 1996 yılında tatbikattan dönen Türk helikopterinin kaza geçirmesi sonucu Bülent Usta, Toprak Karıştır, İhsan Çakmak, Ahmet Selçuk, Aykut Tetik hayatını kaybetti. Parka “Kardak Şehitleri” isminin verilme nedeni budur” dendi. Oysa bu kaza Marmaris Aksaz Deniz Üssü’nden eğitim uçuşu için havalanan helikopterin inişi sırasında meydana gelmişti. Kazanın Kardak kriziyle ilgisi olmadığı eğitim uçuşunda yaşanan talihsiz bir kaza olduğu açıklanmıştı.



Kardak’ta Yunan askeri ölmüştü

Ocak 1996’da Türk bandıralı bir geminin Kardak Kayalıkları’nda karaya oturması sonucu Türk ve Yunan kurtarma ekipleri arasında gerginlik çıkınca patlayan kriz iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmiştir. Bu olaydan sonra Yunanistan, deniz kazasının kendi karasularında olduğunu ileri sürmüş, Türkiye ise, söz konusu kayalıkların kendisine ait olduğunu belirtmişti. Bu olaylar sırasındaki bir operasyonda iki Yunan askerini taşıyan helikopter kaza yapmış ve iki asker de hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine Yunanistan Savunma Bakanlığı, helikopterde yaşamını yitiren iki asker için Kilimli Adası’na heykel diktirmiş ve anıta “Kardak Şehitleri Anıtı” adını vermişti.



