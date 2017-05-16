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Yaşam

Beykoz'da kamyon, okul servisi ve minibüse çarptı; 1 ölü!

Öğrenci servisindeki 8 öğrenci Çekmeköy'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı

16 Mayıs 2017 13:18

Beykoz'da moloz yüklü kamyon, önce bir öğrenci servisine ardından da bir minibüse çarptı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 8'i öğrenci 10 kişi de yaralandı.

Beykoz'a bağlı Reşadiye köyünden Şile istikametine giden R.S. idaresindeki okul servis minibüsü ile karşı yönden gelen G.A. yönetimindeki hafriyat kamyonu çarpıştı.

Kamyon daha sonra aynı istikamette seyir halinde olan N.Z. yönetimindeki minibüse çarparak devrildi. 

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, sağlık ekipleri ve itfaiyeye durumu bildirdi. Minibüs içinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan N.Z, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.

N.Z'nin kullandığı minibüste bulunan yaralılar Sait Bayraktar ve Orhan Kur da hastaneye kaldırıldı. 

Öğrenci servisindeki 8 öğrenci de Çekmeköy'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

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