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Beykoz'da kaçak kurban kesimi

Ramazan Eğri, İstanbul (DHA) - BEYKOZ'da yasak olmasına rağmen kaçak kurban kesimi yapıldı

21 Ağustos 2018 13:43

Ramazan Eğri, İstanbul (DHA) - BEYKOZ\'da yasak olmasına rağmen kaçak kurban kesimi yapıldı. Beykoz Kavacık bağlantı yolu kenarında belediyenin yasak olduğunu belirtmesine  rağmen yol kenarında çok sayıda kurban kesimi yapıldı. Kendisinin kasap olduğunu belirten bir kişi vatandaş, \"Ben 20 yıldan beri yapıyorum bu işi.  Hem hayvancılık yapıyorum, hem kurban satıyorum, hem de kasaplık yapıyorum. Burası bizim kendi arazimiz olduğu için 3 tane 5 tane hayvan kesip gideceğiz. Arkadaşlarımız karşıda binaların arasında kesemiyorlar biz de onlara yardımcı olmak için yapıyoruz. Viyadük kenarı ama bizim otobanla işimiz yok. Güvenliğimizi aldık Allah\'a şükür kaza bela yok\" dedi.  

(FOTOĞRAF)

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