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Yaşam

Beykoz'da iki kişi denizde kayboldu, arama çalışması yapılamıyor

Beykoz Riva'da piknik yaparken denize giren 2 kişi kayboldu. Rüzgar ve dalgalar nedeniyle arama çalışması yapılamazken, kayıp kişilerin aileleri bu duruma tepkili

31 Ağustos 2014 23:00

Riva sahilinde denize giren Fuat Gürbüz ve İsmet Harman adlı iki arkadaş dalgaların arasında kayboldu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Yüksel Koç’un haberine göre, dün meydana gelen olay sırasında ve sonrasında süren kötü hava koşulları kayıpların aranmasına engel oluyor. Dün geceden beri olay yerinde bekleyen aileler arama kurtarma çalışmasının yapılmamasına tepki gösterdi.

 

Arkadaş grubuyla pikniğe gittiler

 

Bir televizyon şirketinde çalışan bilgisayar programcısı İsmet Harman (38) ve reklamcılık sektöründe çalışan Fuat Gürbüz (32), dün piknik yapmak için arkadaşları ile birlikte Beykoz'un Karadeniz sahilindeki mahallesi Riva'ya gittiler.

 

Dalgalar iki genci yuttu

 

Yaklaşık 15 kişiden oluşan arkadaş grubu, Riva'ya 10 kilometre uzaklıktaki İncirburnu 3. koyda piknik yaptıktan sonra sahile indiler. Guruptakilerden İsmet Harman ve Fuat Gürbüz, yüzmek için girdikleri denizden bir daha çıkamadılar. Dalgalara kapılan iki arkadaş kayıplara karıştı. Arkadaşları polisi aradı, aileler haberdar edildi.

 

Arama kurtarma çalışması yapılamıyor

 

Dalgalar nedeniyle dün geceden beri denizde kaybolan iki genç için arama çalışması yapılamıyor. Dün geceden beri olay yerinde bekleyen Fuat Gürbüz'ün annesi Minure Gürbüz fenalaşarak baygınlık geçirdi. Anne Gürbüz, dalgalar nedeniyle arama çalışmalarının yapılmamasından yakındı.

 

Baba Gürbüz: İki arkadaş girmişler
denize bir daha çıkamamışlar

 

“İki arkadaş denize girmişler bir daha çıkamamışlar" diyen Fuat Gürbüz'ün babası Cengiz Gürbüz, dün geceden beri olay yerinde oğlundan haber bekliyor. Olayı dün gece 20.30 sıralarında duyduğunu söyleyen baba Gürbüz, “Hiçbir çalışma yapılmamış. Akşam da aranmamış. Bir helikopter kaldırsalar ararlar, hiçbir şey yok" dedi.

Kaybolan İsmet Harman'ın eniştesi Muhittin Kayıran, “Dünden beri bekliyoruz. Dün geldiğimizde dalga daha fazlaydı. Onların girdiği saatte bu kadar var mıydı bilmiyorum" dedi.

 

'Şu an denizde falan arama yok'

 

Kurtarma ekiplerinin dün gece olay yerine geldiğini, botla gezdiklerini söyleyen Muhittin Kayıran, “Ancak dalgalardan dolayı çok verimli olmadı. Sahilde gözetleme yapabiliriz dediler. Bu şekilde dalış yapamayacaklarını beyan ettiler. Şu an çalışmalar sahilden bakmayla gidiyor. Şu an denizde falan arama yok" diye konuştu. 

 

 

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