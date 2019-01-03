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BEYKOZ'DA BABASINI ÖLDÜREN GENÇ ADLİYEYE GETİRİLDİ

  Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)  Beykoz Çubuk Mahallesi Şişecam Şimşek Sitesi No:16'daki evlerinde babasını silahla vurarak öldüren şüpheli Koray Adıyaman Beykoz Adliyesi'ne getirildi

03 Ocak 2019 16:28

 

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA) 
Beykoz Çubuk Mahallesi Şişecam Şimşek Sitesi No:16\'daki evlerinde babasını silahla vurarak öldüren şüpheli Koray Adıyaman Beykoz Adliyesi\'ne getirildi. 
İddiaya göre, babası bina görevlisi Murat Adıyaman (45) ile evlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışan Koray Adıyaman, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu babasını tabancayla öldürmüştü. Dün saat 16.00\'da yaşanan olayın ardından polis ekipleri, şüpheli Koray Adıyaman’ı gözaltına alarak polis merkezine götürmüştü. Gözaltındaki işlemleri biten Adıyaman bugün saat 13.00\'da Beykoz Adliyesi\'ne sevk edildi. 

Görüntü dökümü:
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-Adıyaman\'ın adliyeye getirilmesi
-Polis arabasından çıkarılması
-Adliyeye sokulması

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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