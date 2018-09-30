BEYKOZ'DA APARTMANA YILDIRIM DÜŞTÜ; ÇATI ALEV ALEV YANDI 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Beykoz\'da bir apartmanın çatısına yıldırım düştü.

Olay, Elmalı Mahallesi\'nde Tepetarla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir binanın çatısına yıldırım düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi. Ekipler alev alev yanan çatıya müdahale ederk yangını söndürdü.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

-Yangından alevli görüntü

-Binadan görüntü

-Çatıdan görüntü

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