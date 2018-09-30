T24 LogoT24 Logo
Gündem

BEYKOZ'DA APARTMANA YILDIRIM DÜŞTÜ; ÇATI ALEV ALEV YANDI 

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Beykoz'da bir apartmanın çatısına yıldırım düştü

30 Eylül 2018 12:36

 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Beykoz\'da bir apartmanın çatısına yıldırım düştü. 
Olay, Elmalı Mahallesi\'nde Tepetarla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir binanın çatısına yıldırım düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi. Ekipler alev alev yanan çatıya müdahale ederk yangını söndürdü.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:
-Yangından alevli görüntü
-Binadan görüntü
-Çatıdan görüntü
-Röportajlar
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan EĞRİİSTANBUL DHA BeykozElmalı Mahallesi Tepetarla CaddesiEdinilenEkiplerYangındaGörüntü Dökümü Yangından
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24