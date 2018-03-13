Beykoz sahili 17 metre genişletilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal'ın onay verdiği Beykoz sahili ihalesini 28 milyon 492 bin TL’ye Ankaralı firma Miraç-Yol kazandı. Proje kapsamında yaklaşık 600 metrelik sahil şeridine, bazılarının çapı 90 santimetreyi bulan 492 kazık çakılacak. Sahil yaklaşık 15-17 metre daha genişletilecek

Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen ihaleyi kazanan Miraç-Yol firması ile 23 Şubat 2018 tarihinde sözleşme imzaladı. İmzalanan sözleşmeye göre, yaklaşık maliyeti 43 milyon 184 bin 278 lira olarak belirlenen ihaleyi Miraç-Yol, 28 milyon 492 bin 72 liraya yapmayı taahhüt etti. İhaleye verilen en yüksek teklif ise 39 milyon 892 bin 197 lirada kaldı.

“Beykoz Meydanı Sahil Düzenleme İnşaatı” projesi tamamlandığında sahil Boğaz’a doğru 15-17 metreye kadar genişletilecek. Yaklaşık 600 metrelik sahil şeridine, bazılarının çapı 90 santimetreyi bulan 492 kazık çakılacak. Mevcut durumdaki Fevzipaşa Caddesi’nin deniz tarafındaki kıyı kesiminin genişliği 4-10 metre arasında değişiyor. Beykoz İskelesi’ni de içine alan yaklaşık 600 metre uzunluğundaki sahilde seyir terasları, balık tutma alanları, kayık yanaşma iskeleleri, oturma grupları yer alacak. Mevcut Beykoz İskelesi de yaklaşık 17 metre deniz içine kaydırılacak. Genişletme çalışmasıyla Beykoz sahili 11 bin metrekarelik yeni alan kazanacak. İhale şartnamesine göre, Beykoz sahili düzenlemesi işi, müteahhite yer teslimi yapıldıktan sonra 360 günde tamamlanması gerekiyor.

492 kazık çakılarak Boğaz’a doğru 17 metre genişletilecek Beykoz sahilinde proje tamamlandığında 11 bin metrekarelik yeni alan kazanılacak. Bu illüstrasyondaki gibi olacak projenin bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.