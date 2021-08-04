Beykoz’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Helikopterler de yanan alana su attı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

İstanbul Valiliği'nden yangına ilişkin olarak, "Bugün saat 13.04’te Beykoz Tokatköy Yuşa Tepesi civarındaki ormanlık alanda yangın ihbarı alınmıştır. Bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilmiştir. Karadan ve helikopterle havadan yapılan müdahale neticesinde, yangın saat 13.30 itibariyle söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında 300 metrekarelik örtü yanmış olup, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır." açıklaması yapıldı.

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