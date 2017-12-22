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 BEYKOZ 'DA OKUL SERVİSİ KAZASI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL -DHA Beykoz'da okul servisi kaldırıma çıkarak su kanalına düştü

22 Aralık 2017 12:20

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL -DHA
Beykoz\'da okul servisi kaldırıma çıkarak su kanalına düştü. Sürücü hafif şekilde yaralanırken öğrenciler kazayı yara almadan atlattı.
Kaza saat 07.30 sıralarında Baklacı Mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  Metin Can kullandığı okul servisinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Araç daha sonra yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken özel bir kolejde okuyan 15 ilköğretim öğrencisi kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören trafikteki sürücüler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Servisteki öğrenciler başka bir servis ile okula gönderildi. Olay yerine gelen ekipler servis aracının etrafına dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Sürücü Can\'ın polise verdiği ilk ifadede bir anlık baygınlık geçirmesi sonucu  kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. 
Görüntü Dökümü
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-Okul servisinden görüntü
-Kaldırımdan ve su kanalından görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Yolda güvenlik önlemi alınması
-Sürücünün görüntüsü
-Soruları cevapsız bırakması
-Genel ve detay görüntüler
 

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