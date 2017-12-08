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Beykoz Belediyesi'nden 'Öfke Cuma’sına destek

İSTANBUL,(DHA)-BEYKOZ Belediyesi Filistin’de ilan edilen Öfke Cuma’sına destek vererek Cuma namazı çıkışı Beykoz Meydanı’nı doldurdu

08 Aralık 2017 19:56

İSTANBUL,(DHA)-BEYKOZ Belediyesi Filistin’de ilan edilen Öfke Cuma’sına destek vererek Cuma namazı çıkışı Beykoz Meydanı’nı doldurdu. Öfke Cuma’sının ilan edilmesinin ardından Beykozlular, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıkları açıklamasını protesto etti.

Cuma namazı çıkışında Beykoz Meydanı’nda toplanan Sivil Toplum Kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve Beykoz halkı, ellerinde Türk bayrakları ve çeşitli pankartlarla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump\'ın, Tel Aviv\'de yer alan ABD\'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyacaklarını açıklaması ve Kudüs\'ü İsrail Devleti\'nin başkenti olarak tanıma kararını protesto etti. 

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eyleme katılan Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış da birlik vurgusu yaptı. ABD’nin kararını protesto eden Bağış kürsüde yaptığı konuşmada, “Kudüs, ABD Başkanı Trump\'ın iç siyasete malzeme yapamayacağı kadar büyük bir medeniyet merkezidir” dedi.

Cuma namazı çıkışı Beykoz Meydanı\'nda toplanarak tekbirler getiren kalabalık, ellerinde“Gençlik KUDÜS için kıyamda”, \'Kudüs bizimdir, bizim kalacak\', \"Kudüs\'e selam, direnişe devam\", “Kudüs’e sahip çık”, Kudüs Filistin’in başkentidir”, \"Kudüs kırmızı çizgimizdir”, “Kahrolsun ABD” pankartlarıyla  sloganlar attı.

Kürsüde bir konuşma yapan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Bugün dünyanın emperyalist güçleri olan, Siyonistlerin arkasında duran ABD ve onun yanında kimler varsa bilsinler ki tek bir Müslüman dahi yeryüzünde olduğu müddetçe Kudüs’ü onlar başka amaçla kullanamayacaklar. Buna Allah fırsat vermeyecektir. Müslümanlar asla razı gelmeyecektir” diye konuştu.Yapılan kürsü konuşmalarının ardından toplanan grup Kudüs ve tüm Müslüman alemi için dua etti.

(FOTOĞRAFLI)

 

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