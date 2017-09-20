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Beykoz Belediyesi toplu kına töreni yaptı

İSTANBUL, (DHA) - BEYKOZ Belediyesi, Geleneksel Çayır Festivali kapsamında yapacağı Toplu Nikâh öncesi, evlenecek kızlara kına gecesi yaptı

20 Eylül 2017 17:50

İSTANBUL, (DHA) - BEYKOZ Belediyesi, Geleneksel Çayır Festivali kapsamında yapacağı Toplu Nikâh öncesi, evlenecek kızlara kına gecesi yaptı.

Hafta sonu toplu nikâhla evlenecek gelinlerin kına gecesi Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in eşi Ayşe Çelikbilek himayelerinde gerçekleşti. Kına gecesi evlenecek kızların aileleri ve yakınlarının katılımıyla yapıldı.

Gelenek ve göreneklere göre düzenlenen gecede gelin adaylarının eline kına yakıldı. Davullu zurnalı, yöresel ezgi ve türkülerin söylendiği kına gecesinden, hem aileler hem de davetliler memnun kaldı.Gelinler ve aileleri organizasyondan memnun olduklarını belirterek, kendilerine her türlü desteği veren Başkan Çelikbilek ve ekibine teşekkürlerini iletti.

(FOTOĞRAF)

 

 

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