T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beykoz Belediyesi 4 hasta nakil ambulansını hizmete sundu

İSTANBUL,(DHA) - BEYKOZ Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yeni ambulans hizmete alım töreni 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda gerçekleşti

15 Kasım 2017 20:47

İSTANBUL,(DHA) - BEYKOZ Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yeni ambulans hizmete alım töreni 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda gerçekleşti. Beykoz Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün bünyesinde bulunan 4 adet tam donanımlı hasta nakil ambulansı, 1 ATT (Acil tıp teknisyeni) ve Temel İlk Yardım Eğitimi sertifikasına sahip ambulans şoförü eşliğinde hizmet veriyor.

“AMBULANSLARIMIZ BEYKOZLULARIN SIHHATİ İÇİN ÇALIŞIYOR”

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Ambulanslarımız, Beykoz’a hizmet için var. Hemşehrilerimizin sıhhati için çalışıyor. Sağlık Otobüsümüzde 2011’den bu yana toplam 70 bin 791 kişiye açlık kan şekeri, kolesterol, kemik yoğunluğu, göz tansiyonu, işitme ve görme bozuklukları gibi tetkikler yaptık. Ambulansla nakledilen hasta sayımız ise 16 bin 403’dür.Bu yıl toplam 4 araçla 4 bin hastaya hizmet verdik” dedi.

Nakil ambulansından yararlanmak isteyen ilçe sakinlerinin Beykoz Belediyesi\'ni aramaları ve 444 666 1 – 8225 numaradan randevu almaları gerekiyor.

Programın sonunda hep birlikte kurdele kesildi ve Beykoz Belediye BaşkanıÇelikbilek, ambulansla test sürüşü yaptı.

(FOTOĞRAFLI) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BEYKOZ Belediyesi SağlıkMüdürlüğüTemmuzMeydanındaBeykoz Belediyesi SağlıkMüdürlüğününATT AcilTemelYardım EğitimiBEYKOZLULARIN SIHHATİBelediye Başkanı YücelBeykozaHemşehrilerimizinSağlık Otobüsümüzde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24