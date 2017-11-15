Beykoz Belediyesi 4 hasta nakil ambulansını hizmete sundu

İSTANBUL,(DHA) - BEYKOZ Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yeni ambulans hizmete alım töreni 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda gerçekleşti. Beykoz Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün bünyesinde bulunan 4 adet tam donanımlı hasta nakil ambulansı, 1 ATT (Acil tıp teknisyeni) ve Temel İlk Yardım Eğitimi sertifikasına sahip ambulans şoförü eşliğinde hizmet veriyor.

“AMBULANSLARIMIZ BEYKOZLULARIN SIHHATİ İÇİN ÇALIŞIYOR”

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Ambulanslarımız, Beykoz’a hizmet için var. Hemşehrilerimizin sıhhati için çalışıyor. Sağlık Otobüsümüzde 2011’den bu yana toplam 70 bin 791 kişiye açlık kan şekeri, kolesterol, kemik yoğunluğu, göz tansiyonu, işitme ve görme bozuklukları gibi tetkikler yaptık. Ambulansla nakledilen hasta sayımız ise 16 bin 403’dür.Bu yıl toplam 4 araçla 4 bin hastaya hizmet verdik” dedi.

Nakil ambulansından yararlanmak isteyen ilçe sakinlerinin Beykoz Belediyesi\'ni aramaları ve 444 666 1 – 8225 numaradan randevu almaları gerekiyor.

Programın sonunda hep birlikte kurdele kesildi ve Beykoz Belediye BaşkanıÇelikbilek, ambulansla test sürüşü yaptı.

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