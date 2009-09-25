Beykoz Balıkçısı’nda 18 yıl sonra alkol yasağı

Yeni Başkan Çelikbilek’in göreve gelmesiyle Beykoz’da başlayan içki yasağı genişliyor. Önce balık restoranı olarak kullanılan teknelerde alkollü içki yasaklanmıştı. Şimdi belediyeye ait Beykoz Balıkçısı’nda içki servisi kaldırıldı.



Kısa süre önce sınırları içindeki balık ekmek teknelerinde içki içilmesini yasaklayan Beykoz Belediyesi, işletmesi kendisine ait olan ve 18 yıldır içki satışı yapılan BEYTAŞ Beykoz Balıkçısı’na da alkol yasağı getirdi.



Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Yüksel Baki, “Beykozlular dilekçe vererek bu tesislerde içki içilmesinden rahatsız olduklarını dile getirdiler. Yönetim kurulu da aldığı kararla Beykozluların isteğini yerine getirdi” dedi.



1991’den beri serbesti



İstanbul’da halen balıkçılıkla geçinenlerin yaşadığı ender ilçelerden Beykoz’un sembolü olan, muhteşem Boğaz manzarasıyla ünlü balık restoranı, 1991 yılında faaliyete başladı. O tarihten beri alkol servisi yapılan restoranda, eski Ak Partili Belediye Başkanı Muharrem Ergül döneminde içki satışı yapılıyordu.



Ak Partili Yücel Çelikbilek’in 29 Mart yerel seçimlerinde Ergül’ün yerine belediye başkanı olmasıyla ilçede alkol yasağıyla ilgili kararlar da alınmaya başladı. Çelikbilek, yazın başlarında İstanbul Boğazı’na uzun bir kıyıyla hâkim olan ilçedeki balık restoranı olarak kullanılan teknelerde içki satışını yasakladı. İçki satışı yapamadıkları için zarar eden balık restoranı tekneler ilçeden ayrıldı.

İşletmesi belediyeye ait olan BEYTAŞ Beykoz Balıkçısı ise 20 Temmuz’da yenilenmek ve eksiklerinin giderilmesi için tadilata alındı. Belediyenin yaptığı tadilat yaklaşık bir ay sürerken, ramazan ayının gelmesiyle faaliyetine tekrar başlayan balık restoranı açıldığında içki satışı yapılmadı.



Beykozlular şaşırdı



Beykozlular, ramazan ayı nedeniyle içki satışının yapılmadığını düşünürken, bayramın ardından restoranda artık içki satışının yapılmayacağı duyuruldu.



Düğün, nişan ya da doğumgünü gibi özel eğlence günleri için Anadolu yakasının tercih edilen mekânlarından olan restorana giden vatandaşlara, bundan sonra tüm toplantı ve yemeklerin içkisiz olacağı bildirildi. Balıkçıda alkol yasağına tepki gösteren Beykozlulardan emekli bankacı Ahmet Turan Demir, belediye başkanının ilçenin turistik özelliğine zarar verdiğini savundu.



Başkan Yardımcısı: Vatandaşlar istedi



Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Yüksel Baki ise içki yasağının vatandaşların verdiği dilekçeler üzerine uygulandığını belirterek şunları söyledi:



'BEYTAŞ İşletmesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleriyle kurulmuş ayrı yönetim kurulu olan bir işletmedir. Belediye olarak ortaklığımız söz konusu. Beykozlular dilekçe vererek bu tesislerde içki içilmesinden rahatsız olduklarını dile getirdiler. Yönetim kurulu da aldığı kararla Beykozluların isteğini yerine getirdi.'



Baki, dilekçe ve dilekçelerdeki imza sayılarını ise açıklamadı.

