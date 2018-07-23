Beykent Üniversitesi'ndeki grev görüşmelerinden sonuç çıkmadı; işçiler yerleşkeden zorla çıkarılıyor

Beykent Üniversitesi Esenyurt yerleşkesinde, günlerdir grev yapan işçiler ile üniversite yönetimi arasında yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. İşçilerin eylem yaptıkları yerleşkeden zorla çıkarıldığı bildirildi.

Bianet'in haberine göre, Beykent Üniversitesi Esenyurt yerleşkesinde ana taşeron firma işçileri ve bu firmaya bağlı diğer taşeron şirketlerde grev devam ediyor. İstanbul Hadımköy'de yapımı tamamlanan Beykent Üniversitesi Esenyurt yerleşkesi inşaatında ana taşeron firmaya bağlı olarak çalışan işçiler ve bu firmanın alt taşeronları yaklaşık 60 gündür hak edişleri ödenmediği gerekçesiyle 11 Temmuz tarihinde grev başlatmıştı.

Beykent Üniversitesi'nin Arel Peyzaj Mimarlık İnşaat şirketine ödeme yapmaması sonucu işçilere maaşlarını ödeyemeyen şirket, alt taşeronlara ve piyasada borçlu bulunduğu diğer şirketlere ödeme yapamıyor.

"İşgalci durumundasınız"

Grevin yapıldığı Beykent Üniversitesi Esenyurt yerleşkesi, Beykent Eğitim Vakfı'na ait olduğu için işçilere yerleşkeden çıkılması için baskı yapılıyor. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü polis grev yapan işçilerden yerleşkeyi boşaltılması istendi, şehir dışından gelerek yerleşkenin bulunduğu şantiyede yaşayan işçilere ise iki gün ek süre verildi. Görüşme bahanesiyle yerleşkeye gelen üniversite yönetiminin ise ofis çalışanlarına "Savcılıktan gelecekler, işgalci durumundasınız" şeklinde uyarı yapmasının ardından işçilerin büyük bir kısmı yerleşkeden ayrıldı.

''Sağlıksız koşullarda yaşamaya çalışıyorlar''

Yerleşkenin dışında greve devam eden birkaç kişilik gurubun eylemlerini bugün baskı nedeniyle sonlandıracağı ifade ediliyor. Arel Peyzaj Mimarlık İnşaat şirketi çalışanı Kadir Yaka konuyla ilgili bianet'e yaptığı açıklamada polisin işçileri şantiyeden attığını belirterek "Ufak bir grup kaldı. Onlarda perişan haldeler. Elektrik yok, duş yok, sağlıksız koşullarda yaşayama çalışıyorlar" dedi.

''Görüşmeye çalışıyorlar, görüşmüyorlar''

Yaka, Beykent Üniversitesi'nin onları çağırdığını ama görüşmeye gittiklerinde kimsenin onlarla görüşmediğini belirterek, "İnsanları çağırdılar ama görüşmediler. Çarşamba günü proje müdürümüz görüşmeye gitti. İki saat güvenlikte bekletmişler. Perşembe günü gelin görüşelim dediler. Mütevelli Heyeti Başkanı ve üniversitenin kurucusu Adem Çelik ile görüşecektik. Avukatımızla birlikte görüşmeye gittiğimizde Adem Çelik'le değil avukatıyla görüşeceksiniz denildi. Avukatı aradığımızda başka şantiyedeyim sonra görüşelim diye bizi başından savdı'' ifadelerini kullandı.

''Böyle giderse batacağız''

Kadir Yaka, Cuma günü de kendilerini çağırdıklarını ama görüşmediklerini söyleyerek, ''Zor bela görüştüğümüzdeyse mahkemeye verin, alabiliyorsanız alın diyorlar. İstersem veririm istersem vermek gibi şeyler söylüyorlar'' dedi. Yaka, 26 Milyon TL'ye yakın bir hak edişimiz var. Bu bilirkişi tarafından onaylandı Bilirkişi hata yok dedi. Beykent'in kendi mühendisleri, mimarları da geldi, yerleşkede inceleme yaptı. Onlarda durumun farkında ama konuşamıyorlar. Ortada bir inat var. İnat uğruna bize dönüş yapmıyorlar. Herkesi perişan ediyorlar. Böyle giderse batacağız'' diye konuştu.