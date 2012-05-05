Beyindeki 'Tanrı noktası'yla maneviyat artıyor mu?

İnsan beyninde “Tanrı noktası” olarak adlandırılan bir bölge olduğunu ve insanların bu alan sayesinde manevi dünyalarıyla bağlantı kurduğunu belirten bilim insanları yaptıkları çalışmada beynin sağ bölümünün de ruhani duyguları beslediğini ortaya çıkardı.

ABD’de bulunan Missouri Üniversitesi’nden bilim insanları yaptıkları araştırmada dini inançların karmaşık bir duygu yapısı olduğunu ve beyindeki bazı noktaların bu duygulardan sorumlu olduğunu açıkladı.

Üniversitenin Psikoloji bölümünden Prof. Dr. Brick Johnstone araştırmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Beyinde dini duyguların temelini oluşturan nöropsikolojik bir alan bulduk. Bu alan beynin çeşitli yerlerine yayılmış. Dini duygular ve maneviyat çok karmaşık bir yapının birbiriyle bağlantısıyla oluşan şeyler. Bu duygular birleştiğinde insanların maneviyatıyla ilgili deneyimler yaşamasını sağlıyor.”

Araştırmalarında ayrıca çeşitli kazalarda kafalarından yaralanan kişileri inceleyen bilim insanları beynin sağ tarafında hasar tespit ettikleri kişilerin dini duyguları daha yoğun yaşadığını ortaya çıkardı.