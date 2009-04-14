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Sağlık

Beyindeki kanama Aspirin’le bağlantılı olabilir

Yaşlıların beynindeki küçük kanamalae, Aspirin ya da kan pıhtılaşmasını önleyen benzer ilaçlarla bağlantılı olabilir.

14 Nisan 2009 03:00

Yaşlıların beynindeki küçük kanamaların, Aspirin ya da kan pıhtılaşmasını önleyen benzer ilaçlarla bağlantılı olabileceği bildirildi.

Hollanda'daki Rotterdam Tıp Fakültesi’nden Dr. Meike Vernooij ve ekibinin yaptığı araştırma, düzenli olarak aspirin ya da benzer ilaçları kullananların beyninde küçük kanamalarının meydana gelme riskinin daha fazla olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, bu küçük kanamaların, beyin damarları çeperinde amiloid protein depolarının birikimiyle meydana gelen "serebral amiloid anjiopati" hastalığını gösterebileceğini, bu proteinin genellikle Alzheimer hastalığıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

Bilim insanları, 2005-2006'da ortalama 69,5 yaşında, zihinsel hastalığı bulunmayan 1062 kişinin MR'ını çekti ve aspirin ya da benzeri ilaçlar kullanıp kullanmadıklarını belirlemek için katılımcıların dosyalarını inceledi. MR'dan önce katılımcılardan yüzde 34,2'sinin 2 yıl boyunca düzenli olarak aspirin ya da benzer ilaç kullandığı görüldü.

Bu ilaçları kullananlarda, kullanmayanlara göre daha fazla küçük kanamalara rastlandı.

Kalp-damar hastalıklarını önlemek ya da tedavi etmek amacıyla yüksek dozda bu ilaçlardan kullanan kişilerdeyse kanamaların daha fazla olduğu belirlendi.

Araştırma, "Archives of Neurology" dergisinin internet sitesinde yayımlandı.

(AA)

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