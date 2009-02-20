Beyindeki düşünceler yüzde 80 okundu

ABD’li bilim adamları beyindeki düşünceleri yüzde 80 oranında okuyabilen bir tarayıcı geliştirdiler.



Bilim dünyasında heyecanla karşılanan ve suç işlenmeden potansiyel suçlunun beynini okuyup önlem alan teknolojinin geçtiği Azınlık Raporu adlı filme benzetilen gelişme, Nashville’deki Vanderbilt Üniversitesi tarafından kaydedildi.



Nature dergisinde yayımlanan gelişmeye göre, altı gönüllüye baktıkları resimlerle ilgili ne düşündükleri soruldu. Kişilerin beyinlerinin monitör görüntüleri sayesinde ne düşündükleri belirlendikten sonra cevaplar alındı ve MRI beyin tarayıcının yüzde 80 oranında düşünceyi okuyabildiği görüldü.



Yüzde 80'i tarandı



Daha önce de California Üniversite’sinde benzer teknikler geliştirilmişti. Bilim adamları tarayıcının yüzde 80 oranında düşünceleri okuyabilmesinin insanlık için çok önemli bir gelişme olduğunu, ancak hastanın rızası dışında, kötü emeller için kullanılma ihtimalinin de "korkutucu" olduğunu söylediler. Özel sırların açığa çıkması, gizliliğin kalmaması gibi rahatsız edici unsurlarla birlikte, beyin okuma tekniklerinin pek çok suç olayını açığa kavuşturacağı da vurgulanıyor.



Azınlık Raporu



Yönetmen Steven Spielberg’in, bilimkurgu yazarı Philip K. Dick’in bir öyküsünden beyazperdeye aktardığı Minority Report (Azınlık Raporu) adlı filmde, çok gelişmiş bir sistemle "düşünceleri okuyabilen" dedektifler, yasayı ihlal etmeyi düşünen kişileri, eyleme geçmeden ve yasayı ihlal etmeden yakalıyordu. Yeni tekniğin, aynı bu filmde olduğu gibi suçlu ve teröristlerin sorgulanmasında önemli kolaylıklar sağlayabilmesi de söz konusu.