Beyinde radyoterapi hasarına kök hücre tedavisi

Kök hücre nakliyle fareler, radyoterapi nedeniyle azalan bilişsel becerilerini yeniden kazandı.

Araştırmaya imza atanlardan California Üniversitesinden Dr. Charles Limoli ve ekibi, insan kök hücrelerini radyoterapi gören farelere nakletti. Kök hücreler, beynin sinir hücrelerinin artmasını sağlayan bölümüne, beyin hücrelerine yöneldi.

Bilim adamları, insan kök hücreleri nakledilen farelerin, radyoterapiden 4 ay sonra öğrenme ve hatırlama becerisinin normal sayılabilecek düzeye geldiğini gördü. Radyoterapi gören, ancak kök hücre nakli yapılmayan farelerin bilişsel becerisinin yarısından fazlasını kalıcı olarak kaybettiği belirlendi.

Limoli, araştırma sonuçlarının, kök hücrelerin radyasyon nedeniyle zarar gören beyin dokularını onarabildiğinin ilk kanıtı olduğunu belirterek, başka araştırmaların bir gün kök hücrelerinin radyoterapinin farklı yan etkilerini gözlemlemek ve hatta ortadan kaldırmak için kullanılabileceğini vurguladı.

Şimdi araştırmacılar, radyasyon almış beynin nasıl onarıldığını kesin olarak belirlemeye çalışıyor.

Bilim adamlarına göre bu kök hücreler, artmalarını sağlamak amacıyla sağlıklı dokularla birleşmiş, mevcut beyin hücrelerinin onarılmasına ve yok olmamasına katkıda bulunmuş olabilir.

Araştırma Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.