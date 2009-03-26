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Sağlık

Beyin zarı ince hastanın depresyon riski yüksek

ABD'de bilim insanları beyin zarıyla depresyon arasında doğrudan bağlantı bulunduğunu ortaya çıkardı.

26 Mart 2009 02:00

ABD'de bilim insanları beyin zarıyla depresyon arasında doğrudan bağlantı bulunduğunu ortaya çıkardı.

Columbia Üniversitesi bilim insanları tarafından gerçekleştirilen ve sonuçları ilk kez Ulusal Bilimler Akademisi Dergisi'nde yayınlanan araştırma, depresyon geçiren hastaların beyinlerinin sağ kortekslerinin ortalama yüzde 28 daha önce olduğunu saptadı.

Ancak bilim adamları, incelmenin depresyondan sonra değil, doğuştan meydana geldiğini tespit etti. Bir başka deyişle, beyinlerinin sağ korteksi ince olanların depresyon geçirme riskinin çok daha fazla olduğu ortaya konmuş oldu.

Araştırmayı yürüten ekibin başında bulunan Dr. Bradley Peterson, beyin zarı ile depresyon arasında ilk kez bağlantı tespit edildiğini belirtti.

Araştırma, yaşları 6 ile 54 arasında değişen 131 kişi üzerinde, “fonksiyonel manyetik rezonans görüntülemeö yöntemiyle gerçekleştirildi. Aşırı depresyon belirtileri gösteren hastalarla, aile geçmişinde depresyon bulunan hastalardan elde edilen veriler karşılaştırıldı.

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